Місія ОБСЄ на вихідних помітила понад 90 порушень перемир'я на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у період з вечора 15 до вечора 17 січня зафіксувала на Донбасі понад 90 порушень перемир'я. Найбільше - на території Донецької області.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
На території Донецької області спостерігачі помітили 83 порушення перемир'я. Більшість з них, зокрема 4 вибухи, сталися поблизу підконтрольних Україні Широкиного та Лебединського.
Ще 8 порушень перемир'я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового.
Всього з початку дії перемир'я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушення, зокрема 2 600 вибухів.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову порушували перемир'я. Бойовики з мінометів обстрілювали позиції українських військових поблизу Богданівки.
Додамо, вчора проросійські бойовики два рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Жоден військовий з українського боку не постраждав.