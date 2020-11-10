У МОЗ попередили про можливі наслідки від коронавірусу у норок

У Міністерстві охорони здоров'я України відреагували на новий коронавірус у норок. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але вона може мати наслідки для ефективності вакцин від COVID-19.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як він написав, клінічна картина, ступінь тяжкості та передача інфекції серед заражених цим коронавірусом є подібними до того, що зараз циркулює в світі.

"Однак варіант, пов'язаний з норками - ще відомий як "варіант кластеру 5" - має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але у найгіршому випадку антигенна мутація може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19", - вважає він.

Ляшко пояснив, що багато із кандидатів у вакцини від COVID-19 використовують спайк-білок коронавірусу у якості цілі.

Санлікар поговорив з послом Данії в Україні паном Оле Егберг Міккельсеном щодо цього питання. Після того він проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків пов’язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок.

Нагадаємо, в Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Уже в 6 країнах світу виявили цей коронавірус у норок.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії.