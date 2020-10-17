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Студентів-медиків можуть залучити до боротьби з коронавірусом, - МОЗ

Новость на русском → Київ , Субота 17 жовтня 2020 10:59
Студентів-медиків можуть залучити до боротьби з коронавірусом, - МОЗ Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов припускає, що для боротьби з коронавірусом будуть залучати студентів-медиків і лікарів-інтернів. За його словами, вони можуть працювати під наглядом лікарів.

Про це Степанов розповів на брифінгу 17 жовтня.

"У нас є дійсно напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються. Зрозуміло, що у нас збільшується навантаження на лікарів. Ми розглядаємо таку можливість залучення студентів для боротьби з коронавірусом, - ред.), і у нас є чітке розуміння, яким чином і як саме ми можемо залучати або лікарів-інтернів та студентів 5-6 курсу", - сказав він.

Глава МОЗ додав, що робота студентів та інтернів може бути виключно під керівництвом лікаря. "Іншим способом це неможливо, оскільки тільки лікар-фахівець може надавати медичну допомогу самостійно", - резюмував Степанов.

Нагадаємо, Степанов також розповів, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють в лікарні у важкому стані з COVID-19. За його словами, це пацієнти з групи ризику (у віці 65+), і ті, які мають супутні захворювання.

Нагадаємо, в Україні за останню добу на коронавірус заразилося 6410 осіб, що є новим антирекордом захворюваності.

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