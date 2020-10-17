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Студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом, - Минздрав

Новина українською → Киев , Суббота 17 октября 2020 10:59
Студентов-медиков могут привлечь к борьбе с коронавирусом, - Минздрав Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. По его словам, они могут работать под надзором врачей.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 17 октября.

"У нас есть действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность (привлечения студентов для борьбы с коронавирусом, - ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как именно мы можем привлекать или врачей-интернов или студентов 5-6 курса", - сказал он.

Глава Минздрава добавил, что работа студентов и интернов может быть исключительно под руководством врача. "Другим способом это невозможно, так как только врач-специалист может предоставлять медицинскую помощь самостоятельно", - резюмировал Степанов.

Напомним, Степанов также рассказал, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с COVID-19. По его словам, это пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

Напомним, в Украине за последние сутки коронавирусом заразились 6410 человек, что является новым антирекордом заболеваемости.

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