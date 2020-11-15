У Мінську затримали кілька десятків учасників недільних протестів

У Мінську почалися затримання учасників недільних акцій протесту. Затримано кілька десятків демонстрантів.

Про це повідомляє Tut.by.

Демонстранти почали збиратися поблизу станції метро "Пушкінська". Вони групами намагаються перекрити рух транспорту. При цьому силовики почали відтісняти протестувальників. За попередніми оцінками, затримано кілька десятків осіб.

Відзначається, що поблизу кінотеатру "Аврора" в Мінську коштують близько 10 автобусів силовиків.

Також кілька людей затримали у Вітебську. Затримані були з квітами в пам'ять про загиблих демонстрантів Романе Бондаренко. Також в центр міста почали звозити міліцейську техніку, у громадян перевіряють документи.

Нагадаємо, в Мінську та інших білоруських містах в неділю заплановані протестні акції в пам'ять Романа Бондаренка, який помер 12 листопада після затримання силовиками на протесті.

Раніше РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Євросоюз розширити санкції проти невизнаного президента Олександра Лукашенка.