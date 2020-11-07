ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Мінську медики вийшли на протест, почалися затримання

Новость на русском → Мінськ, Субота 07 листопада 2020 11:40
У Мінську медики вийшли на протест, почалися затримання Фото: протести в Білорусі (belteanews)
Автор: Анастасия Рокитна

У Мінську (Білорусь) медики вийшли на протест. Силовики почали затримувати протестувальників.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Силовики затримують медиків біля 1-ї клінічної лікарні Мінська. Затриманих вже близько 20.

"Людей в білих халатах доставили до машин", - повідомляє видання.

Разом з тим, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до лікарів. Вона заявила, що президент країни Олександр Лукашенко запустив "машину репресій" навіть щодо тих, хто рятує життя людей.

"Я знаю, що сьогодні ви проведете акцію солідарності з білоруським народом - і підтримаю всіх, хто приєднається, щоб проявити солідарність з вами", - заявила вона.

Нагадаємо, Європарламент схвалив резолюцію по Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не потребує ні в чиєму визнанні.

Посли Європейського союзу 4 листопада погодили введення санкцій проти невизнаного президента Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.

Раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Олександр Лукашенко Білорусь протест
NEWS
Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною, - Кулеба
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Угорщина погодилася "перегорнути сторінку" у відносинах з Україною, - Кулеба
DAILY
Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори