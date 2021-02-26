Мінометний обстріл і підрив на вибухівці: на Донбасі постраждали 10 військових

Так, поблизу Водяного бойовики відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В результаті обстрілу сім військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.

"Воїнів оперативно доставлений у лікувальний заклад, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування військової служби правопорядку", - йдеться в повідомленні.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях ООС зі 120 мм і 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, недалеко від населеного пункту Луганське російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

Поблизу Мар'їнки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, а у Кам'янки здійснили кілька пострілів з автоматичної станкового гранатомета.

Також неподалік Невельського український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховий пристрій. Він отримав осколкове поранення.

"Воїну оперативно надано медичну допомогу та доставили до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що українські військові відповідали на ворожі обстріли.

Представників ОБСЄ повідомили про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК.