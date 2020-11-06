ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження щодо маски

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 19:22
В метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження щодо маски Фото: охорона в столичному метро (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві на станції метро "Славутич" 42-річний чоловік напав на поліцейського через те, що той зробив зауваження про відсутність маски. Тепер правопорушнику загрожує до трьох років за гратами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Подію кваліфікували за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та статтею 345 (погроза або насильство щодо правоохоронця) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже повідомили про підозру, а зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як розповіла столична прокуратура на сторінці у Facebook, чоловік не бажав дотримуватися вимог карантину, а потім бризнув з газового балончика в обличчя поліцейському. Потім він намагався поранити правоохоронця та пасажирів розкладним ножем.

"Щоб припинити незаконні дії правопорушника, один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати", - додали в прокуратурі.

Правоохоронець отримав хімічний опік рогівки обох очей.

Нагадаємо, у жовтні у Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів рейсового автобуса, який їхав до Харкова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ напад
NEWS
Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики на Донбасі двічі стріляли по позиціях ООС
DAILY
Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори