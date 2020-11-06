В метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження щодо маски

У Києві на станції метро "Славутич" 42-річний чоловік напав на поліцейського через те, що той зробив зауваження про відсутність маски. Тепер правопорушнику загрожує до трьох років за гратами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Подію кваліфікували за частиною 4 статті 296 (хуліганство) та статтею 345 (погроза або насильство щодо правоохоронця) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже повідомили про підозру, а зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як розповіла столична прокуратура на сторінці у Facebook, чоловік не бажав дотримуватися вимог карантину, а потім бризнув з газового балончика в обличчя поліцейському. Потім він намагався поранити правоохоронця та пасажирів розкладним ножем.

"Щоб припинити незаконні дії правопорушника, один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати", - додали в прокуратурі.

Правоохоронець отримав хімічний опік рогівки обох очей.

Нагадаємо, у жовтні у Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів рейсового автобуса, який їхав до Харкова.