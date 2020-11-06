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В метро Киева мужчина напал на полицейского из-за замечания о маске

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 19:22
В метро Киева мужчина напал на полицейского из-за замечания о маске Фото: охрана в столичном метро (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве на станции метро "Славутич" 42-летний мужчина напал на полицейского из-за то, что тот сделал замечание об отсутствии маски. Теперь правонарушителю грозит до трех лет за решеткой.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Произошедшее квалифицировали по части 4 статьи 296 (хулиганство) и статье 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителя) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщили о подозрении, а сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как рассказала столичная прокуратура на странице в Facebook, мужчина не желал соблюдать требования карантина, а потом брызнул из газового баллончика в лицо полицейскому. Затем он попытался ранить правоохранителя и пассажиров раскладным ножом.

"Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя, один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать", - добавили в прокуратуре.

Правоохранитель получил химический ожог роговицы обоих глаз.

Напомним, в октябре в Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса, который ехал в Харьков.

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