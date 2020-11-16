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Новообраний мер Конотопу помер від коронавірусу

Новость на русском → Конотоп, Понеділок 16 листопада 2020 10:20
Новообраний мер Конотопу помер від коронавірусу Фото: Олександр Луговий (everyday.sumy.ua)
Автор: Юлія Струк

Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Він хворів на коронавірусну хворобу.

Про це повідомив народний депутат Ігор Молоток на своїй сторінці у Facebook.

"Пішов з життя новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалося, що найстрашніше вже позаду, але це було не так", - написав парламентарій.

У мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Варто відзначити, 31 жовтня Луговий повідомив про стабілізацію свого стану після хвороби.

"Друзі! Стан мого здоров'я стабілізувався, і вже на наступному тижні я планую повернутися у Конотоп... Передвиборчий процес-2020 був нелегким для мене у зв'язку з хворобою, але слава Богу, все обійшлося", - писав градоначальник.

Нагадаємо, в кінці жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Він лідирував на місцевих виборах.

Він захворів за три тижні до виборів, був госпіталізований у Переяславську лікарню. Ще до оголошення результатів 28 жовтня у нього зупинилося серце.

У коментарі РБК-Україна секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок заявив, що в місті не будуть призначати тимчасового мера.

Як повідомлялося, повторні вибори мера Борисполя призначили на 31 січня 2021 року.

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