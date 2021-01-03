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У Малі знову підірвали французький БТР, є жертви

Новость на русском → Неділя 03 січня 2021 04:49
У Малі знову підірвали французький БТР, є жертви Фото: військові (twitter.com/FRANCE24)
Автор: Инна Собора

Два французьких солдатів загинули в ході операції в Малі в суботу, ще один отримав поранення. Саморобний вибуховий пристрій потрапило в їх бронетранспортер.

Про це повідомляє Reuters.

Солдати виконували місію з розвідки та збору розвідданих в східному районі Менаки, коли стався вибух.

Життя пораненого солдата нічого не загрожує.

Нагадаємо, менше тижня тому троє французьких солдатів були вбиті в Малі також у результаті вибуху саморобного вибухового пристрою під час місії в південному районі Хомбори.

Північноафриканська крило Аль-Каїди заявило, що воно несе відповідальність за цей напад. Солдати в обох випадках брали участь у військових операціях Франції в Бархане в Малі проти бойовиків-ісламістів.

Раніше в Малі автомобіль ООН підірвався на міні, поранено 10 миротворців.

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