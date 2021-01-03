У Львівській області BMW зіткнувся з мікроавтобусом: майже десяток постраждалих

У Львівській області 2 січня автомобіль BMW зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. У дорожньо-транспортній пригоді постраждали дев'ять осіб.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зазначено, що ДТП сталося 2 січня близько 23:00 в Пустомитівському районі на трасі Київ - Чоп.

"Водій ВMW, 26-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, у результаті чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Mercedes Sprinter, яким керував 36-річний житель Луцька", - розповіли в поліції.

В результаті аварії постраждали вісім пасажирів мікроавтобуса та водій BMW. Серед постраждалих - четверо неповнолітніх.

Відзначається, що 17-річна пасажирка Mercedes Sprinter і водій легкового авто госпіталізовані.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, в кінці грудня правоохоронці почали розслідування автомобільної аварії біля ресторану McDonald's в Одесі. Водій автомобіля Nissan, який в'їхав у терасу, каже, що йому стало погано.

Як писало РБК-Україна, на проспекті Шевченка в Одесі автомобіль Nissan в'їхав у терасу ресторану McDonald's. До лікарні потрапили водій авто і відвідувачка закладу, яку госпіталізували в несвідомому стані.