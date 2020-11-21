Під Львовом у військовому госпіталі вибухнув кисень для пацієнтів з COVID-19, - Садовий

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війни і репресованих, який знаходиться у Винниках, сталася нештатна ситуація з киснем. На місце виїхали бригади швидкої допомоги.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Попередньо, йдеться про вибух при заправці.

"Кілька пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації в інші медустанови. Серед пацієнтів є важкі", - зазначив мер.

Львівська лікарня швидкої допомоги та восьма лікарня готові прийняти пацієнтів.

"Не думав, що новий "ковідний" корпус на Миколайчука, який ми щойно відкрили, знадобиться так швидко", - написав Садовий.

Львівський обласний госпіталь ветеранів - одне з найбільш завантажених медустанов, які лікують хворих COVID-19, повідомила прес-служба Львівської обласної адміністрації.

У лікарні 186 хворих, киснева мережа працює з максимальним навантаженням, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні немає проблем з медичним киснем для лікарняних ліжок. Однак є проблема з місткостями, через що виникає проблема забезпечення киснем лікарень.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня Шмигаль заявив, що в Україні до кисню підключені понад 16 тисяч лікарняних ліжок. Це на 6,8 тисячі більше, ніж у вересні.