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Под Львовом в военном госпитале взорвался кислород для пациентов с COVID-19, - Садовый

Новина українською → Винники, Суббота 21 ноября 2020 00:23
Под Львовом в военном госпитале взорвался кислород для пациентов с COVID-19, - Садовый Фото: больничная палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Артур Родивилов

Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом. На место выехали бригады скорой помощи.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Предварительно, речь идет о взрыве при заправке.

"Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - отметил мэр.

Львовская больница скорой помощи и восьмая больница готовы принять пациентов.

"Не думал, что новый "ковидний" корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро", - написал Садовый.

Львовский областной госпиталь ветеранов - одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19, сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.

В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине нет проблем с медицинским кислородом для больничных коек. Однако есть проблема с емкостями, из-за чего возникает проблема обеспечения кислородом больниц.

Как писало РБК-Украина, в конце октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине к кислороду подключены более 16 тысяч больничных коек. Это на 6,8 тысячи больше, чем в сентябре.

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