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У Львові сталась бійка зі стріляниною. Є постраждалий

Новость на русском → Львів, П'ятниця 19 лютого 2021 15:24
У Львові сталась бійка зі стріляниною. Є постраждалий Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Львові сталась бійка між чоловіками, в ході якої сталась ще й стрілянина. В результаті одного з чоловіків госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Бійка сталась сьогодні зранку. Перехожі чули вистріли і звернулись до поліції.

Фото: місце стрілянини (facebook.com/MVS.LVIV)

На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, учасників конфлікту - львів’ян віком 34 та 43 роки. В одного з них, старшого, поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, в молодшого - ніж.

Вилучена зброя буде скерована на експертне дослідження.

Нагадаємо, у Закарпатській області сталася стрілянина у місті Мукачево. Поранення отримала одна людина.

Також РБК-Україна писало, що у Києві увечері 1 лютого сталася стрілянина. Невідомі обстріляли автомобіль на Оболоні і зникли, до їхнього затримання підключили спецназ.

Зазначимо, у Львівській області в одному із сіл мешканець відкрив стрілянину з мисливської рушниці по двох учасникам бійки.

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