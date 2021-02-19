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Во Львове произошла драка со стрельбой. Есть пострадавший

Новина українською → Львов, Пятница 19 февраля 2021 15:24
Во Львове произошла драка со стрельбой. Есть пострадавший Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове произошла драка между мужчинами, в ходе которой произошла еще и стрельба. В результате одного из мужчин госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Драка произошла сегодня утром. Прохожие слышали выстрелы и обратились в полицию.

Фото: место стрельбы (facebook.com/MVS.LVIV)

На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин, участников конфликта - львовян в возрасте 34 и 43 года. У одного из них, старшего, полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, у младшего - нож.

Изъятое оружие будет направлено на экспертное исследование.

Напомним, в Закарпатской области произошла стрельба в городе Мукачево. Ранения получил один человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве вечером 1 февраля произошла стрельба. Неизвестные обстреляли автомобиль на Оболони и исчезли, к задержанию подключили спецназ.

Отметим, во Львовской области в одном из сел житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум участникам драки.

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