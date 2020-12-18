У Львові стався вибух в триповерховому будинку, є постраждалі

У Львові по вулиці Ковалевська стався вибух в триповерховому житловому будинку. В результаті постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В квартирі на третьому поверсі стався вибух побутового газу без подальшого горіння. Постраждалих госпіталізували.

Вибухом зруйновано несучу стіну на третьому поверсі та пошкоджено перекриття над квартирою.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області стався вибух на газорозподільному пункті. Тоді загинули троє людей.

Також повідомлялося, що на початку жовтня у Львові стався вибух у багатоповерхівці через витік газу.

Також РБК-Україна писало, що поблизу Офісу президента в Києві правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. За даним фактом було порушено справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).