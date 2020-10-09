У Луганській області підірвалась на вибуховому пристрої пожежна машина

У Луганській області під час гасіння вогню на вибуховому пристрої підірвалася пожежна машина. В результаті три людини отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Це сталося біля села Болотене Станично-Луганського району. В результаті вибуху травмований водій пожежної машини, майстер лісу Станично-Луганського лісництва і співробітник ДСНС.

Постраждалі доставлені в Станично-Луганську районну лікарню. Автомобіль ремонту не підлягає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики збільшують мінні поля і розміщують боєприпаси у житлових масивах.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі в районі населеного пункту Піски підірвалися на міні двоє українських військових.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що п'ять місцевих жителів отримали поранення з початку перемир'я на Донбасі.

В ООС повідомляли, що за два місяці перемир'я бойовики жодного разу не застосували важке озброєння.