RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лісова пожежа в Луганській області: поліція назвала чотири джерела займання

Автор: Анастасия Рокитна

Поліція встановила чотири ймовірних джерела займання, що переросли у пожежу в Луганській області. Вони знаходяться у селах Смолянинове, Половинкине, Запорізьке, а також місті Щастя та смт Білокуракине.

Популярні новини

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

Вона назвала такі ймовірні джерела займання:

  • у с. Смолянинове Новоайдарського району безпосередньо під лінією високовольтної електромережі, яке сталось приблизно о 15:45 1 жовтня;
  • у с. Половинкине та с. Запорізьке Старобільського району ймовірною причиною виникнення пожежі, а саме загоряння сухої трави та лісового насадження, стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру;
  • у м. Щастя Новоайдарського району безпосередньо під лінією високовольтної електромережі. Займання сталося приблизно увечері 30 вересня;
  • у смт Білокуракине, вул. Розкішна, внаслідок необережного поводження з вогнем 60-річної місцевої мешканки, яка розпалила багаття на своєму огороді, щоб випалити бур’ян та суху траву, вогнище перекинулося на суху вербу, що знаходилася неподалік городу.

Як писало РБК-Україна, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.

Також повідомлялося, що з 5 жовтня відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська", які було закрито через пожежі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Луганськпожежа