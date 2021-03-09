У Кропивницькому стався вибух в квартирі, постраждали двоє людей

У місті Кропивницький ввечері стався вибух в квартирі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Юрія Коваленка. Унаслідок нього постраждали двоє людей.

У результаті вибуху постраждало двоє людей, їх було госпіталізовано до лікарні. Ще сім громадян евакуйовано.

На місце події прибули рятувальники. О 20:21 займання було локалізовано на площі 30 м кв, о 20:40 - ліквідовано.

Інформація про вибух надійшла рятувальникам 9 березня о 19:52. Вибух стався в однокімнатній квартирі на другому поверсі.

Нагадаємо, раніше у Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті інциденту загинули три особи.

РБК-Україна писало, що в кінці лютого в Чернівцях сталася пожежа в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус.