В Кропивницком произошел взрыв в квартире, пострадали двое людей

В городе Кропивницкий вечером произошел взрыв в квартире девятиэтажки по улице Юрия Коваленко. В результате этого пострадали два человека.

Информация о взрыве поступила спасателям 9 марта в 19:52. Взрыв произошел в однокомнатной квартире на втором этаже.

На место происшествия прибыли спасатели. В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 кв м, в 20:40 - ликвидирован.

В результате взрыва пострадало двое человек, их госпитализировали в больницу. Еще семь граждан эвакуированы.

На месте происшествия работают спасатели.