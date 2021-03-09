В Кропивницком произошел взрыв в квартире, пострадали двое людей
В городе Кропивницкий вечером произошел взрыв в квартире девятиэтажки по улице Юрия Коваленко. В результате этого пострадали два человека.
Информация о взрыве поступила спасателям 9 марта в 19:52. Взрыв произошел в однокомнатной квартире на втором этаже.
На место происшествия прибыли спасатели. В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 кв м, в 20:40 - ликвидирован.
В результате взрыва пострадало двое человек, их госпитализировали в больницу. Еще семь граждан эвакуированы.
На месте происшествия работают спасатели.
Напомним, ранее в Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.
РБК-Украина писало, что в конце февраля в Черновцах произошел пожар в больнице, которая принимает больных на коронавирус.