У Кривому Розі пройшли масові обшуки через розкрадання на школах і лікарнях

У Кривому Розі провели масові обшуки у справі про розкрадання бюджетних коштів. За даними слідства, місцевий чиновник причетний до розтрати 6 млн гривень на ремонт шкіл і лікарень.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

Повідомляється, що в справі фігурують чиновник Криворізької міської ради, директор приватного підприємства і ще чотири людини. Всім їм повідомили про підозру.

За даними слідства, протягом 2019-2020 років у Кривому Розі на будівництві і реконструкції шкіл і лікарень більш ніж в два рази завищили вартість використаних будівельних матеріалів. Збиток від схем на п'яти об'єктах оцінюють у понад 6 млн гривень. Гроші були легалізовані через купівлю автомобілів преміум-класу.

У цій справі провели 49 санкціонованих обшуків на робочих місцях та за місцем проживання фігурантів. Вилучено документи, чорнові записи, гроші, комп'ютерну та іншу оргтехніку. Також вилучено автомобілі загальною вартістю майже 5 млн гривень.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

Фото: обшуки в Кривому Розі npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше пройшли обшуки в "Укроборонпромі" у справі про державну зраду.

До цього масові обшуки пройшли в лісгоспах Київської області.