У Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих: є жертви

У Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих. У результаті двоє осіб померли на місці, а вісім - отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
"За підозрою у вбивстві двох людей поліція затримала 37-річного чоловіка. Крім вбивства двох чоловіків, нападник поранив ножем ще вісім людей, серед яких - 8-річний хлопчик", - вказано у повідомленні.
Сьогодні близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем.
"Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік наніс численні ножові поранення. У результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні", - інформують у поліції.
Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Поліцейські з’ясовують всі обставини справи.
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