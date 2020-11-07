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У Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих: є жертви

Автор: Юлія Струк

У Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих. У результаті двоє осіб померли на місці, а вісім - отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"За підозрою у вбивстві двох людей поліція затримала 37-річного чоловіка. Крім вбивства двох чоловіків, нападник поранив ножем ще вісім людей, серед яких - 8-річний хлопчик", - вказано у повідомленні.

Сьогодні близько 15:20 до поліції надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, який на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем.

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"Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким чоловік наніс численні ножові поранення. У результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні", - інформують у поліції.

Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Поліцейські з’ясовують всі обставини справи.

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