ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На КПВВ "Ягодин-Дорогуськ" можливе уповільнення пропуску автомобілей

Новость на русском → Волинська область, Середа 07 жовтня 2020 12:14
На КПВВ "Ягодин-Дорогуськ" можливе уповільнення пропуску автомобілей Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Прикордонники попередили про можливе уповільнення пропускних операцій в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що до 20 листопада 2020 року в пункті пропуску "Дорогуськ" проводитимуться ремонтні роботи.

"Тому буде виникати необхідність виведення з експлуатації автомобільної ваги динамічного зважування на смузі руху "TIR", тож можливе уповільнення пропуску вантажних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на пункті пропуску "Виступовичі", що на українсько-білоруському кордоні, була черга з кількох сотень транспортних засобів.

Нагадаємо, Україна закривала пункт пропуску "Нові Яриловичі".

Зазначимо, Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Також РБК-Україна писало, що на кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події КПВВ
NEWS
Київ накрила гроза
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Київ накрила гроза
DAILY
Брюссель на позитиві. Чим для України закінчився саміт з ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Брюссель на позитиві. Чим для України закінчився саміт з ЄС