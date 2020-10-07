На КПВВ "Ягодин-Дорогуськ" можливе уповільнення пропуску автомобілей

Прикордонники попередили про можливе уповільнення пропускних операцій в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Проводитимуться ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що до 20 листопада 2020 року в пункті пропуску "Дорогуськ" проводитимуться ремонтні роботи.

"Тому буде виникати необхідність виведення з експлуатації автомобільної ваги динамічного зважування на смузі руху "TIR", тож можливе уповільнення пропуску вантажних транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на пункті пропуску "Виступовичі", що на українсько-білоруському кордоні, була черга з кількох сотень транспортних засобів.

Нагадаємо, Україна закривала пункт пропуску "Нові Яриловичі".

Зазначимо, Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху транспортних засобів в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Також РБК-Україна писало, що на кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги.