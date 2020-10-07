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На КПВВ "Ягодин-Дорогуск" возможно замедление пропуска автомобилей

Новина українською → Волынская область, Среда 07 октября 2020 12:14
На КПВВ "Ягодин-Дорогуск" возможно замедление пропуска автомобилей Фото: пункт пропуска (dpsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Пограничники предупредили о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что до 20 ноября 2020 года в пункте пропуска "Дорогуск" будут проводиться ремонтные работы.

"Поэтому будет возникать необходимость вывода из эксплуатации автомобильных весов динамического взвешивания на полосе движения "TIR", также возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пункте пропуска "Выступовичи" на украинском-белорусской границе, была очередь из нескольких сотен транспортных средств.

Напомним, Украина закрывала пункт пропуска "Новые Яриловичи".

Отметим, Молдова официально сообщила о временном ограничении движения транспортных средств в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Также РБК-Украина писало, что на границе Украины и Венгрии застряли 12 автобусов с 600 гражданами Молдовы, которые ехали в Прагу.

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