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До кінця року жертвами COVID-19 можуть стати 20 тисяч українців

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 21:02
До кінця року жертвами COVID-19 можуть стати 20 тисяч українців Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У листопаді кількість заражених коронавірусом може досягти 10 тисяч нових випадків за добу. При цьому жертвами ускладнень в результаті зараження коронавірусом можуть стати 20 тисяч українців.

Про це йдеться в прогнозі Київської школи економіки.

У навчальному центрі вважають, що такий сценарій можливий, якщо не запровадити комплексний карантин у зонах активного поширення коронавіруса.

Наголошується, що саме завдяки карантинним заходам Україна уникла потужної хвилі поширення COVID-19 навесні, тому що триває хвиля - для країни ще перша, на відміну від більшості європейських країн.

До кінця року жертвами COVID-19 можуть стати 20 тисяч українців

За прогнозами авторів аналізу, вже з листопада в день може виявлятися від 10 тисяч нових випадків захворювання. При цьому вже зараз за чотирма основними показниками оцінки ситуації з коронавірусом Україна - серед країн з найбільш складним становищем.

"Україна на сьомому місці за кількістю нових випадків захворювання. За показником смертності - четверта. Щодо тестування та виявлення хворих COVID-19 - на останньому місці в Європі. Схожа ситуація у Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи та дитсадки, заборонені масові заходи", - зазначає керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЭ Павло Ковтонюк.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

Крім того, Віктор Ляшко заявив, що в Україні стрімко зменшується кількість адміністративних територій "зеленого рівня" карантину.

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