Втрата контролю над містом Шуша і перемир'я: що зараз відбувається в Карабасі

Вірменія втратила контроль над містом Шуша ще 7 листопада. Вночі сторони домовилися про чергове перемир'я.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив у своєму зверненні до нації.

Він назвав підписану минулої ночі тристоронню заяву (Азербайджану, Вірменії та Росії) про перемир'я - перемогою. Цей день він назвав історичним.

"Думаю, що підписана нещодавно тристороння заява стане останнім пунктом у вирішенні питання. Заяву підписали президент Азербайджану, президент Росії і прем'єр-міністр Вірменії", - заявив він.

Сторони домовилися про введення в Карабах російських "миротворців". Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається 1960 російських військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Уже дев'ять літаків з російськими військовими вилетіли в Нагірний Карабах.

У невизнаному Карабасі заявили про втрату контролю над містом Шуша з 5 листопада, а повністю - з 7 листопада.

"Ми втратили Фізулі, Джабраїл, Кубатли, Зангелан, Гадрутський район в основному, частини Мартунинського і Аскеранського районів, і найголовніше, Шуші. Бої йшли вже на підступах до Степанакерту, на відстані 2-3 кілометрів", - сказав глава невизнаної республіки.

Тим часом у Вірменії почався антиурядовий протест. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян повідомив, що підписав "важке для свого народу рішення" щодо закінчення війни в Нагірному Карабасі.

Незабаром після підписання документа у Єревані почалися протести. В ході них побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.

За останніми даними, командир загону "Арабо" Манвел Єгіазарян звернувся до депутатів блоку "Мій крок", закликавши їх до полудня з'явитися в парламент і цивілізованим шляхом почати процес дератифікації тристоронньої заяви по Карабаху.

Нагадаємо, прем'єр президенти Вірменії та Азербайджану і РФ підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.