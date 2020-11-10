Потеря контроля над городом Шуша и перемирие: что сейчас происходит в Карабахе

Армения потеряла контроль над городом Шуша еще 7 ноября. Ночью стороны договорились об очередном перемирии.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем обращении к нации.

Он назвал подписанное минувшей ночью трехстороннее заявление (Азербайджана, Армении и России) о перемирии - победой. Этот день он назвал историческим.

"Думаю, что подписанное недавно трехстороннее заявление станет последним пунктом в решении вопроса. Заявление подписали президент Азербайджана, президент России и премьер-министр Армении", - заявил он.

Стороны договорились о введении в Карабах российских "миротворцев". Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается 1960 российских военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Уже девять самолетов с российскими военными вылетели в Нагорный Карабах.

В непризнанном Карабахе заявили о потере контроля над городом Шуша с 5 ноября, а полностью - с 7 ноября.

"Мы потеряли Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, Гадрутский район в основном, части Мартунинского и Аскеранского районов, и самое главное, Шуши. Бои шли уже на подступах к Степанакерту, на расстоянии 2-3 километров", - сказал глава непризнанной республики.

Тем временем в Армении начался антиправительственный протест. Премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что подписал "тяжелое для своего народа решение" относительно окончания войны в Нагорном Карабахе.

Вскоре после подписания документа в Ереване начались протесты. В ходе них избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

По последним данным, командир отряда "Арабо" Манвел Егиазарян обратился к депутатам блока "Мой шаг", призвав их до полудня явиться в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху.

Напомним, премьер Армении и президенты Азербайджана и РФ подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент.