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Київводоканал заявив про обшуки в головному офісі

Автор: Дмитро Левицький

Компанія "Київводоканал" заявила, що в її головний офіс прийшли з обшуками. Слідчі дії проводять співробітники столичного управління Служби безпеки України.

Про це компанія повідомила на сторінці у Facebook.

Причину обшуків у компанії не назвали, але пообіцяли повідомити подробиці, якщо дозволять слідчі.

"Керівництво компанії відкрито до співпраці. Як тільки будуть подробиці, ми повідомимо детальніше, за умови, що це дозволить слідство", - заявили в Київводоканалі.

Служба безпеки України поки що не повідомляла про проведення будь-яких слідчих дій в головному офісі Київводоканалу.

Нагадаємо, у грудні СБУ проводила обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті". Слідчі дії проходили в рамках розслідування справи про можливу державну зраду.

Також в грудні обшуки проходили в Міністерстві культури. Слідчі дії проводили співробітники НАБУ.

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