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Під Києвом напали на мера Броварів і пограбували його

Автор: РБК-Україна

Під Києвом невідомі проникли в будинок мера Броварів Ігоря Сапожка і пограбували його. Поліція відкрила кримінальну справу.

Інформацію про інцидент в коментарі РБК-Україна підтвердила прес-секретар поліції Київської області Віталія Грохольська.

За її словами, поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо затримання нападників.

"Близько 21:00 невідомі проникли в будинок жителя села Гнідин і напали на подружжя. Погрожуючи фізичною розправою, викрали гроші та вироби із золота, після чого зникли в невідомому напрямку", - зазначила Грохольська.

Вона також додала, що за даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Зазначимо, що низка ЗМІ сьогодні повідомила, що Сапожко також був побитий. Поліція цю інформацію не підтверджує, але зазначає, що потерпілий не був госпіталізований.

Нагадаємо, повторні вибори мера Броварів пройдуть 17 січня 2021 року після того, як суд визнав місцеві вибори 25 жовтня такими, що не відбулися.

Раніше також повідомлялося, що в Судані пограбували українське консульство.

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