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У Києві загорілася будівля, двоє загиблих

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 01:32
У Києві загорілася будівля, двоє загиблих Фото: ДСНС (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві в Святошинському районі виникла пожежа в ніч на 16 грудня. Унаслідок надзвичайної події загинули щонайменше двоє людей.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Займання виникло у будівлі на вулиці Академіка Палладіна.

"На місці працюють численні сили ДСНС України. Попередньо, є двоє загиблих - два чоловіки. Інформація буде вставлюватись поліцією, яка вже також на місці", - йдеться в повідомленні.

У Києві загорілася будівля, двоє загиблихФото: місце події (Київ Оперативний)

Нагадаємо, 14 грудня, у Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа. У результаті події загинули двоє людей.

РБК-Україна писало, що 13 грудня, зайнявся дах Київського вітамінного заводу, що розташований на вулиці Копилівській, 38.

Також днями в центрі Полтави майже 9 годин горіла історична будівля. Пожежею знищено три заклади, на місці виявили труп чоловіка.

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