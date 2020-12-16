ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве загорелось здание, двое погибших

Новина українською → Киев, Среда 16 декабря 2020 01:32
В Киеве загорелось здание, двое погибших Фото: ГСЧС (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве в Святошинском районе возник пожар в ночь на 16 декабря. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере двое людей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Возгорание возникло в здании на улице Академика Палладина.

"На месте работают многочисленные силы ГСЧС Украины. Предварительно, двое погибших - двое мужчин. Информация будет устанавливаться полицией, которая уже на месте", - говорится в сообщении.

В Киеве загорелось здание, двое погибшихФото: место происшествия (Киев Оперативный)

Напомним, 14 декабря, в Харькове в девятиэтажном жилом доме возник пожар. В результате события погибли двое людей.

РБК-Украина писало, что 13 декабря, загорелась крыша Киевского витаминного завода, что расположен на улице Копиловской, 38.

Также на днях в центре Полтавы почти 9 часов горело историческое здание. Пожаром уничтожено три заведения, на месте обнаружили труп мужчины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев пожар
NEWS
Рада рассмотрит назначения в Кабмин 17-18 декабря, - Корниенко
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Рада рассмотрит назначения в Кабмин 17-18 декабря, - Корниенко
DAILY
Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Госбюджет-2021: что Рада и Кабмин заложили в госказну на следующий год