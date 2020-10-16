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В Києві влаштували акцію протесту, перекрита центральна вулиця

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві продовжують протестувати інвестори банку "Аркада". Через протест перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Люди протестують перед Київською міською державної адміністрацією.

Фото: протест під КМДА (РБК-Україна)

Мітингувальники вимагають будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотка на озерах".

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У прес-службі КМДА попередили, що через перекриту вулицю затримується рух автобусів № 24, 114. Тому рух автобусів організовано за схемою вихідного дня вул. Михайлівською, Володимирським проїздом, пл. Софійською, вул. Володимирською.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру президента банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в сумі 50 млн гривень. Крім того, суд його арештував.

Зазначимо, поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

Ще влітку у Києві проходили протести інвесторів цього банку за відновлення будівництва житлових комплексів.

Під час однієї з таких акції мер міста заявив, що звернувся в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку діям забудовника.

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