ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Києві влаштували акцію протесту, перекрита центральна вулиця

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 12:23
В Києві влаштували акцію протесту, перекрита центральна вулиця Фото: протест під КМДА (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві продовжують протестувати інвестори банку "Аркада". Через протест перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Люди протестують перед Київською міською державної адміністрацією.

Фото: протест під КМДА (РБК-Україна)

Мітингувальники вимагають будівництва житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотка на озерах".

У прес-службі КМДА попередили, що через перекриту вулицю затримується рух автобусів № 24, 114. Тому рух автобусів організовано за схемою вихідного дня вул. Михайлівською, Володимирським проїздом, пл. Софійською, вул. Володимирською.

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру президента банку "Аркада". Його підозрюють у привласненні коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в сумі 50 млн гривень. Крім того, суд його арештував.

Зазначимо, поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним.

Ще влітку у Києві проходили протести інвесторів цього банку за відновлення будівництва житлових комплексів.

Під час однієї з таких акції мер міста заявив, що звернувся в правоохоронні органи, щоб вони дали оцінку діям забудовника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події протест Аркада Банк перекрыто движение
NEWS
Тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Тільки 10% військових потребують психологічної реабілітації, - Генштаб
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя