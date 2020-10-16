ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве устроили акцию протеста, перекрыта центральная улица

Новина українською → Киев, Пятница 16 октября 2020 12:23
В Киеве устроили акцию протеста, перекрыта центральная улица Фото: протест под КГГА (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве продолжают протестовать инвесторы банка "Аркада". Из-за протеста перекрыто движение транспорта на улице Крещатик.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Люди протестуют перед Киевской городской государственной администрацией.

Фото: протест под КГГА (РБК-Украина)

Митингующие требуют строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотка на озерах".

В пресс-службе КГГА предупредили, что из-за перекрытой улицы задерживается движение автобусов № 24, 114. Поэтому движение автобусов организовано по схеме выходного дня ул. Михайловской, Владимирским проездом, пл. Софийской, ул. Владимирской.

Напомним, прокуратура сообщила о подозрении президенту банка "Аркада". Его подозревают в присвоении средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн гривен. Кроме того, суд его арестовал.

Отметим, что полиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным.

Еще летом в Киеве проходили протесты инвесторов этого банка за возобновление строительства жилых комплексов.

Во время одной из таких акции мэр города заявил, что обратился в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям застройщика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия протест Аркада Банк перекрыто движение
NEWS
Только 10% военных нуждаются в психологической реабилитации, - Генштаб
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Только 10% военных нуждаются в психологической реабилитации, - Генштаб
DAILY
Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни