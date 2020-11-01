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У Києві повідомили про мінування мосту Патона

Новость на русском → Київ , Неділя 01 листопада 2020 11:07
У Києві повідомили про мінування мосту Патона Фото: міст Патона (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 1 листопада, у Києві повідомили про мінування мосту Патона. Через це рух мостом тимчасово обмежено.

Про це повідомляє прес-служба столичної Патрульної поліції.

"Увага. Надійшло повідомлення про мінування мосту Патона. Рух в обох напрямках тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві реставрація мосту Патона триватиме п'ять років. Під час ремонтних робіт планують збільшити його пропускну здатність.

Міст Патона ввели в експлуатацію в 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з нього демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Раніше РБК-Україна писало, що на мосту Патона заборонили проїзд вантажівок.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі евакуювали пасажирів літака через загрозу мінування.

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