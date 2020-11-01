ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве сообщили о минировании моста Патона

Новина українською → Киев , Воскресенье 01 ноября 2020 11:07
В Киеве сообщили о минировании моста Патона Фото: мост Патона (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 1 ноября, в Киеве сообщили о минировании моста Патона. Из-за этого движение по мосту временно ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба столичной Патрульной полиции.

"Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве реставрация моста Патона продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост лишь один раз, в 2004 году, когда с него демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.

В 11:36 в Киевской городской государственной администрации сообщили, что движение по мосту возобновили.

Ранее РБК-Украина писало, что на мосту Патона запретили проезд грузовиков.

Также сообщалось, что в Запорожье эвакуировали пассажиров самолета из-за угрозы минирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев минирование
NEWS
В НАПК отреагировали на письмо Венецианской комиссии и GRECO относительно КСУ
РБК-Украинаинформационное агентство В НАПК отреагировали на письмо Венецианской комиссии и GRECO относительно КСУ
DAILY
Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США