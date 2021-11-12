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В Києві знову збій у роботі транспорту. Введено оперативне положення

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 08:48
В Києві знову збій у роботі транспорту. Введено оперативне положення Фото: у Києві стався збій у роботі транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві знову збій у роботі транспорту. Введено оперативне положення - рух транспорту без дотримання розкладу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".

Затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к Керченська площа - проспект Шухевича - проспект С. Бандери з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Затори в Києві

Ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, проспекті Романа Шухевича, Північному мосту, Броварському проспекті.

В Києві знову збій у роботі транспорту. Введено оперативне положення

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