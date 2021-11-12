В Києві знову збій у роботі транспорту. Введено оперативне положення
Фото: у Києві стався збій у роботі транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Києві знову збій у роботі транспорту. Введено оперативне положення - рух транспорту без дотримання розкладу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастрансу".
Затримується рух автобусів № 21,73,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к Керченська площа - проспект Шухевича - проспект С. Бандери з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.
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Ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, проспекті Романа Шухевича, Північному мосту, Броварському проспекті.