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В Киеве снова сбой в работе транспорта. Введено оперативное положение

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 08:48
В Киеве снова сбой в работе транспорта. Введено оперативное положение Фото: в Киеве произошел сбой в работе транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве снова сбой в работе транспорта. Введено оперативное положение - движение транспорта без соблюдения расписания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпасстранса".

Задерживается движение автобусов № 21,73,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к Керченская площадь - проспект Шухевича - проспект С. Бандеры по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Пробки в Киеве

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, проспекте Романа Шухевича, Северном мосту, Броварском проспекте.

В Киеве снова сбой в работе транспорта. Введено оперативное положение

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