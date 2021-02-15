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У Києві проходить спецоперація для затримання банди наркоторговців

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 15:16
У Києві проходить спецоперація для затримання банди наркоторговців Фото: спецоперація в Києві (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві зараз відбувається спецоперація по затриманню етнічної банди наркоторговців. Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні оперативники та бійці спецпідрозділів столичної поліції отримали інформацію, що група осіб причетна до збуту наркотиків на території Києва.

"Наразі проводиться спеціальна поліцейська операція для затримання учасників злочинного угруповання... Встановлюються всі учасники незаконних оборудок", - заявили у міністерстві.

Правоохоронці не розкривають деталей спецоперації, але обіцяють найближчим часом надати більше інформації про неї.

"Тривають невідкладні слідчі дії. Деталі спецоперації будуть надані згодом", - сказали у МВС.

Нагадаємо, нещодавно у Києві патрульні зупинили автомобіль та виявили в ньому 20 кілограмів наркотиків. Водій пропонував поліцейським хабар, щоб відкупитися.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області банда налагодила наркотрафік до виправної колонії.

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Новини України Надзвичайні події наркотики Банда Задержание спецоперация Київ
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