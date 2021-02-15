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В Киеве проходит спецоперация для задержания банды наркоторговцев

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 15:16
В Киеве проходит спецоперация для задержания банды наркоторговцев Фото: спецоперация в Киеве (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сейчас идет спецоперация по задержанию этнической банды наркоторговцев. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сегодня оперативники и бойцы спецподразделений столичной полиции получили информацию, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории Киева.

"В настоящее время проводится специальная полицейская операция для задержания участников преступной группировки... Устанавливаются все участники незаконных сделок", - заявили в министерстве.

Правоохранители не раскрывают деталей спецоперации, но обещают в ближайшее время предоставить больше информации о ней.

"Продолжаются неотложные следственные действия. Детали спецоперации будут предоставлены позже", - сказали в МВД.

Напомним, недавно в Киеве патрульные остановили автомобиль и обнаружили в нем 20 килограммов наркотиков. Водитель предлагал полицейским взятку, чтобы откупиться.

Также РБК-Украина писало, что в Николаевской области банда наладила наркотрафик в исправительную колонию.

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Новости Украины Происшествия наркотики Банда Задержание спецоперация Киев
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