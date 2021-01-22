У Києві обвалилась стеля в переході на Майдані Незалежності, вхід закрито

У Києві стався обвал стіни у підземному переході на Майдані Незалежності. В результаті події постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Наразі встановлюють причини обвалу.

"Один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито", - попередили у прес-службі.

Як повідомили в КМДА, підвісну стелю облаштовували до Євро-2012 за кошти інвесторів. ​​Капітальний ремонт переходу на Майдані Незалежності здійснювали ще у 2002 році.

Нагадаємо, в Київській області в селі Садове Баришівського району стався обвал даху багатоквартирного двоповерхового будинку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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