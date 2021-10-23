У Києві та області оголосили штормове попередження

У Києві та області до кінця суботи, 23 жовтня, очікується сильний вітер. Пориви вітру сягатимуть 20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У найближчу годину в Києві та Київській області з утриманням до кінця доби 23 жовтня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в столиці мінлива хмарність, але без опадів. Вдень стовпчики термометра покажуть +12 +14,а вночі впадуть до +5 +7.