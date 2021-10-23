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У Києві та області оголосили штормове попередження

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Україна, Субота 23 жовтня 2021 11:43
У Києві та області оголосили штормове попередження Фото: у Києві та області очікується сильний вітер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві та області до кінця суботи, 23 жовтня, очікується сильний вітер. Пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У найближчу годину в Києві та Київській області з утриманням до кінця доби 23 жовтня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні в столиці мінлива хмарність, але без опадів. Вдень стовпчики термометра покажуть +12 +14,а вночі впадуть до +5 +7.

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Штормове попередження
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