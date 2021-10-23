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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

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Украина, Суббота 23 октября 2021 11:43
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение Фото: в Киеве и области ожидается сильный ветер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киеве и области до конца субботы, 23 октября, ожидается сильный ветер. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ближайший час в Киеве и Киевской области с сохранением до конца суток 23 октября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометра покажут +12 +14,а ночью упадут до +5 +7.

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Штормовое предупреждение
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