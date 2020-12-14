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У Києві через мінування евакуювали діловий центр "Лагода"

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 14 грудня, замінували діловий центр "Лагода". Після анонімного повідомлення про мінування будівлю евакуювали.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Співробітники компаній, які знаходяться в діловому центрі, отримали повідомлення, що телеканал "NewsOne" замінували. Через це всіх просять залишити будівлю ділового центру.

Про мінування повідомив і сам телеканал на своєму сайті.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - заявили в телеканалі.

РБК-Україна намагалося отримати інформацію від правоохоронців, але станом на публікацію новини, в Солом'янському відділі поліції не відповіли агентству.

Нагадаємо, у суботу, 12 грудня, у Києві перевіряли інформацію про мінування торгового центру "Рівер молл". Через мінування заклад довелося евакуювати.

Крім того, наприкінці листопада невідомий повідомляв про мінування станції метро "Хрещатик".

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Новини України Київевакуаціямінування