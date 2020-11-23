У Києві госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. Усього коронавірусом у столиці за минулу добу заразилися ще 1212 киян.

Про це мер міста Віталій Кличко заявив у ході онлайн-брифінгу.

"За минулу добу в Києві виявили ще 1 212 хворих. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 143 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 60 218", - зазначив градоначальник.

Серед захворілих - 44 медики.

"І вперше в нас така кількість госпіталізованих. До лікарень столиці минулої доби потрапили 112 пацієнтів. Інші - на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу двоє людей. Усього коронавірус подолали 20 744 мешканці Києва", - розповів Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 376, Дніпровському - 283 та в Дарницькому районі - 215 випадків.

Нагадаємо, 17 листопада в столиці виявили значне число нових випадків коронавірусу: заразилися 1213 осіб.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні зростає кількість людей, яких госпіталізували з COVID-19. За минулий тиждень було госпіталізовано 10 тис. 597 осіб проти 9 653 на позаминулому тижні.