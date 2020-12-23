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Київ засипає снігом. На дорогах значні затори

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 11:24
Київ засипає снігом. На дорогах значні затори Фото: сніг у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві утворились значні затори через снігопад. Ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги та Окружній дорозі.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

На правому березі міста затори утворились на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, біля станції метро "Контактова площа", вулиці Чорновола, вулиці Січових Стрільців, вулиці Хрещатик, біля станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Театральна".

Також затори на бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській, Набережному та Наддніпрянському шосе.

На лівому березі Києва ускладнений рух транспорту на бульварі Перова, проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана.

Київ засипає снігом. На дорогах значні заториФото: затори в Києві (Google Maps)

У прес-службі Київської міської державної адміністрації повідомили, що працює 71 бригада з ручного прибирання - 480 працівників. На дорогах і тротуарах міста працює 371 одиниця техніки для прибирання снігу.

Київ засипає снігом. На дорогах значні заториФото: прибирання снігу (telegram.org)

Синоптики прогнозували, що сьогодні буде йти сніг в західних, північних, більшості центральних, в Одеській і Миколаївській областях. Прогнозують мокрий сніг, а на дорогах очікується ожеледиця.

Рятувальники також попередили про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Раніше повідомлялось, що в Україні протягом тижня очікуються опади у вигляді дощів та снігу. До середини тижня прогнозують потепління, ближче до кінця - знову похолодання.

Зазначимо, в Карпатах оголошували штормове попередження. Туристів закликали відмовитися від походів у гори.

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