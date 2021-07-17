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Київ накрила гроза зі шквалом: вулиці столиці затопило, а вітер завадив відпочинку киян

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Київ, Субота 17 липня 2021 19:10
Київ накрила гроза зі шквалом: вулиці столиці затопило, а вітер завадив відпочинку киян Фото: по Києву і області пронеслася гроза і шквальний вітер (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На ці вихідні у Києві та області оголошено штормове попередження. На столичний регіон обрушилася гроза зі шквальним вітром. Кияни в соцмережах публікують наслідки розгулу стихії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані в соцмережах фото і відео місцевих жителів.

На опублікованих "Київ Оперативний" кадрах видно, як пориви вітру зносять сонцезахисні парасольки на літній терасі ресторану "Маячок". Крім того, на відео показані затоплені столичні вулиці і реакція киян.

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Posted by Київ Оперативний on Saturday, July 17, 2021

Одна з місцевих мешканок опублікувала кадри зливи з потужними поривами вітру, що гне дерева.

Також з'явилися відео наслідків негоди, що обрушилася на столицю. "На вулиці Скрипника 48 прямо на дорогу впало дерево. Проїзд заблоковано",- повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

Telegram-канал KIEVMAP опублікував кадри затопленого входу на станцію метро "Олімпійська".

На Севастопольській площі на тротуар впало дерево. Ніхто, на щастя, не постраждав.

Нагадавши, завтра грозові дощі охоплять всі західні і північні, а також місцями центральні області.

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