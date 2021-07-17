Київ накрила гроза зі шквалом: вулиці столиці затопило, а вітер завадив відпочинку киян
На ці вихідні у Києві та області оголошено штормове попередження. На столичний регіон обрушилася гроза зі шквальним вітром. Кияни в соцмережах публікують наслідки розгулу стихії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані в соцмережах фото і відео місцевих жителів.
На опублікованих "Київ Оперативний" кадрах видно, як пориви вітру зносять сонцезахисні парасольки на літній терасі ресторану "Маячок". Крім того, на відео показані затоплені столичні вулиці і реакція киян.
Нормального шереху наробила дощова буря у Києві ... Ви, як там? Не постраждали?Posted by Київ Оперативний on Saturday, July 17, 2021
Одна з місцевих мешканок опублікувала кадри зливи з потужними поривами вітру, що гне дерева.
Posted by Наталя Васютинська on Saturday, July 17, 2021
Також з'явилися відео наслідків негоди, що обрушилася на столицю. "На вулиці Скрипника 48 прямо на дорогу впало дерево. Проїзд заблоковано",- повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
Telegram-канал KIEVMAP опублікував кадри затопленого входу на станцію метро "Олімпійська".
На Севастопольській площі на тротуар впало дерево. Ніхто, на щастя, не постраждав.
Нагадавши, завтра грозові дощі охоплять всі західні і північні, а також місцями центральні області.