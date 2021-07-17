Киев накрыла гроза со шквалом: улицы столицы затопило, а ветер помешал отдыху киевлян
На эти выходные в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение. На столичный регион обрушилась гроза со шквальным ветром. Киевляне в соцсетях публикуют последствия разгула стихии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные в соцсетях фото и видео местных жителей.
На опубликованных "Киев Оперативный" кадрах видно, как порывы ветра сносят солнцезащитные зонтики на летней террасе ресторана "Маячок". Кроме того, на видео показаны затопленные столичные улицы и реакция киевлян.
Нормального шороху наробила дощова буря у Києві… Ви, як там? Не постраждали?Posted by Київ Оперативний on Saturday, July 17, 2021
Одна из местных жительниц опубликовала кадры ливня с мощными порывами ветра, гнущего деревья.
Posted by Наталя Васютинська on Saturday, July 17, 2021
Также появились видео последствий обрушившейся на столицу непогоды. "На улице Скрыпника 48 прямо на дорогу упало дерево. Проезд заблокирован", - сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Telegram-канал KIEVMAP опубликовал кадры затопленного входа на станцию метро "Олимпийская".
На Севастопольской площади на тротуар упало дерево. Никто, к счастью, не пострадал.
Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.