Киев накрыла гроза со шквалом: улицы столицы затопило, а ветер помешал отдыху киевлян

На эти выходные в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение . На столичный регион обрушилась гроза со шквальным ветром. Киевляне в соцсетях публикуют последствия разгула стихии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные в соцсетях фото и видео местных жителей.

На опубликованных "Киев Оперативный" кадрах видно, как порывы ветра сносят солнцезащитные зонтики на летней террасе ресторана "Маячок". Кроме того, на видео показаны затопленные столичные улицы и реакция киевлян.

Нормального шороху наробила дощова буря у Києві… Ви, як там? Не постраждали? Posted by Київ Оперативний on Saturday, July 17, 2021

Одна из местных жительниц опубликовала кадры ливня с мощными порывами ветра, гнущего деревья.

Также появились видео последствий обрушившейся на столицу непогоды. "На улице Скрыпника 48 прямо на дорогу упало дерево. Проезд заблокирован", - сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Telegram-канал KIEVMAP опубликовал кадры затопленного входа на станцию метро "Олимпийская".

На Севастопольской площади на тротуар упало дерево. Никто, к счастью, не пострадал.